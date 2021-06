Abdij van Averbode viert 900 jaar norbertijnen met fototentoonstelling: "Het is de bedoeling om het leven binnen de muren te tonen" 

Aan de buitenmuren van de abdij van Averbode hangen sinds kort 35 grote foto’s. Die maken deel uit van de fototentoonstelling 'Abdijleven in beeld' en bieden een inkijk in het leven van de paters. "Het is de bedoeling om het leven binnen de muren te tonen, want daar kunnen mensen zich vaak moeilijk een idee van vormen”, zegt abt Marc Fierens.

"Op de foto's zie je bijvoorbeeld paters die in de kerk aan het bidden zijn, maar je ziet ook onze gemeenschap in de refter en paters die op hun kamer aan het studeren zijn", gaat Fierens verder. De tentoonstelling komt er naar aanleiding van het 900-jarige bestaan van de norbertijnenorde, waartoe ook de paters van Averbode behoren.