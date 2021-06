Antwerp tovert grasmat om tot restaurant: "Etentje langs de lijn met drie gangen voor 100 euro"

Fans van voetbalclub Antwerp kunnen dit seizoen toch nog hun geliefde Bosuilstadion langs de binnenkant zien. "We hebben onze supporters gemist. Daarom openen we eind juni een pop-uprestaurant zodat ze opnieuw kunnen langskomen", vertelt Joost Houtman van Antwerp in "Start Je Dag". Het tijdelijke restaurant heet "De Heilige Grond", al zal je die niet letterlijk mogen betreden. "Er staan 100 tafels langs de zijlijn dus niet op het speelveld zelf. Alles gebeurt coronaproof volgens de protocollen van de horeca."