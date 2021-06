Kunstmatige genen toveren bacteriën om tot medicijnfabriekjes die bestand zijn tegen virussen

Het team bracht ook genetische sequenties met reeksen van TCG en TAG codons in het DNA van de bacteriën in. Die codons werden gelezen door de aangepaste tRNA's, die reeksen van synthetische monomeren samenbrachten in de volgorde die werd aangegeven door de volgorde van de codons in het DNA.



De cellen werden geprogrammeeerd om monomeren in verschillende volgorden aan elkaar te rijgen door de volgorde te wijzigen van de TCG en TAG codons in de genetische sequentie.

De onderzoekers konden ook polymeren met verschillende monomeren samenstellen door andere monomeren te koppelen aan de tRNA's.

Het team was in staat om polymeren te creëren die bestonden uit tot wel acht samengevoegde monomeren. De onderzoekers voegden de uiteinden van die polymeren samen om zogenoemde macrocyclische verbindingen te maken - een soort van molecule die de basis vormt van sommige geneesmiddelen, zoals bepaalde antibiotica en middelen tegen kanker.

In de studie werden de kunstmatige monomeren met elkaar verbonden door dezelfde chemische verbindingen die aminozuren in eiwitten met elkaar verbinden, maar de wetenschappers onderzoeken hoe ze het gamma van verbindingen die gebruikt kunnen worden in de nieuwe polymeren kunnen uitbreiden.

"Onderzoek in synthetische en technische biologie zoals dit heeft een enorm potentieel om een belangrijke impact te hebben op de biofarma en andere industriële toepassingen", zei doctor Megan Dowie, het hoofd van de afdeling moleculaire en cellulaire geneeskunde van de Medical Research Council die het onderzoek gefinancierd heeft.

De studie van het team is gepubliceerd in Science. In hetzelfde nummer hebben twee wetenschappers van het Boston College ook een 'perspectief-artikel' over de studie geschreven 'Rewriting the genetic code'. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van UK Research and Innovation.