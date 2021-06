Eigenaars van warmtepomp in combinatie met zonnepanelen krijgen bijkomende premie van Vlaanderen

Voor de eigenaars van zonnepanelen had Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al een eenmalige compensatie uitgewerkt, maar de 31.000 eigenaars van een warmtepomp waren wat op hun honger blijven zitten.

"Omdat in dit dossier in het verleden al te veel beloftes gedaan zijn die niet ingelost werden, maakten we die fout niet nog eens", zegt Demir. "Achter de schermen werden alle mogelijkheden eerst grondig bestudeerd en het huidige voorstel is daarvan het resultaat. Ze lijkt haalbaar en betaalbaar."

Voor eigenaars van warmtepompen in combinatie met zonnepanelen, in dienst genomen voor 31 december 2020 komt er bovenop de premie voor de zonnepanelen een vaste bijkomende premie van 1.163 euro. Ook zo'n 530 warmtekrachtkoppelingsinstallaties of kleine windturbines komen in aanmerking voor steun.

Voor de compensatieregeling trekt de Vlaamse regering 37,2 miljoen euro uit.

Het zal nog tot het najaar duren voor de nieuwe premie kan worden aangevraagd, want eerst moet onder meer de Raad van State nog een advies geven. Daarna krijgen eigenaars die al een digitale meter hebben zes maanden om de premie aan te vragen. Eigenaars die op dat ogenblik nog een klassieke hebben, moeten hun premie binnen zes maanden na de plaatsing van hun digitale meter aanvragen.