Boerinnen gaan naakt als protest tegen tijdelijke stikstofregeling

"We willen de schrijnende toestanden op een ludieke manier aanklagen", klinkt het. Door de tijdelijke stikstofregeling, in afwachting van een definitieve beslissing, zitten veel jonge boerinnen met de handen in het haar. Ze verliezen door de tijdelijke regeling inkomsten en perspectief. Ze willen iedereen van voedsel voorzien, maar krijgen de kans niet meer, vinden de boerinnen.