Brouwers kampen met tekort aan bierflesjes

Toch dateert het probleem al van voor de pandemie, zeggen brouwers en leveranciers. "Er is al enkele jaren schaarste omdat het aantal Europese flessenfabrikanten is afgenomen", zegt Christophe Bossut, de topman van Axaglass, een van de belangrijkste bierflesverdelers van België in De Tijd.

Nadat veel fabrieken na overnames en fusies werden gesloten, werd de sector verrast door de groeiende vraag naar glazen flessen. "De Europese biersector werd de afgelopen jaren groter, onder meer door de export. Tegelijk zat de wijnbouw in de lift en merken we dat melk weer meer in glazen flessen wordt verpakt", zegt Bossut. De glasfabrikanten proberen hun productie te verhogen, maar dat gaat heel traag. Een nieuwe glasoven kost immers tientallen miljoenen euro's.

Het flessentekort treft nog niet alle brouwers. Bovendien komt de bevoorrading van de horeca en de winkels niet in het gedrang, zeggen de brouwers die De Tijd sprak. Grote spelers als AB InBev en Heineken (Alken-Maes) worden prioritair bevoorraad door de drie grote flessen­producenten.