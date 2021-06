Brusselse vroedvrouwen trekken aan alarmbel: "Werkdruk is niet vol te houden"

Dat komt omdat de opleiding te weinig inzet op die eerstelijnszorg, volgens Van Den Bergh. "Die zet veel meer in op specialisaties of werken binnen het ziekenhuis en minder op eerstelijnszorg, waardoor er ook minder interesse is." Ze merken zelfs dat veel studenten bang zijn om een normaal verlopende bevalling te begeleiden, "terwijl dat net de kern van de job is", klinkt het.



Omdat ze in een klein team werken, hebben ze ook weinig tijd en ruimte om stageplaatsen aan te bieden bij "Zwanger in Brussel". "Dat verhoogt de drempel om in onze sector te werken", vertel Van Den Bergh. "We zijn zelfs nu al continu bezig om jonge collega's op te leiden, die zelfs vaak niet eens blijven omdat de job zo specifiek is en je ervaring moet hebben om te begrijpen hoe de job is. Zeker als je kleine kinderen hebt, is dat niet gemakkelijk."