Cerkelladies speelden 50 jaar geleden hun eerste match: "Het was hilarisch want de meeste meisjes hadden nog nooit gevoetbald."

De ploeg boekte al snel succes. Aurora: "We werden kampioen van de beide Vlaanderen. En door het forfait van Merchtem konden we de stap naar eerste nationale zetten. Hét hoogtepunt voor mij was de bekerwinst. Op 7 juni 1981 - 3 dagen na ons tienjarig bestaan - kreeg ik in het Heizelstadion in Brussel de beker in mijn handen!"