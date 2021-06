Crisis in het Vaticaan bijna compleet: invloedrijke Duitse kardinaal Marx biedt ontslag aan

Reinhard Marx is dus aartsbisschop, maar is ook lid van de achtkoppige Raad van Kardinalen, hét adviesorgaan van paus Franciscus. Marx (67 en één van de bekendste bisschoppen van Duitsland) is altijd prominent geweest, goed in omgang met de media, strikt in de leer én een man met aanzien. Kortom, een zwaargewicht, een belangrijke steunpilaar voor de paus, die nu het ontslag van Marx moet verwerken. Een ontslag dat er niet zomaar kwam.

"Ik ben al maanden aan het twijfelen. Maar ik vraag om mijn ambt als bisschop te ontbinden", schreef Marx in een brief aan de paus. "In wezen ben ik mee verantwoordelijk voor de catastrofe rond kindermisbruik door geestelijken de voorbije decennia. Er zijn veel fouten gebeurd, er is te veel niet aangepakt. De Kerk heeft de eigen schuld te weinig onder ogen gezien. Daardoor is er nooit een hervoming of een goede aanpak gekomen."