Studente Esther Nwanu presenteert voor het eerst Marathonradio op MNM: "Eigenlijk ben ik zelf geen goede blokker"

Esther Nwanu kan nog steeds niet helemaal geloven dat ze vanmorgen aan de zijde van presentatoren Peter Van de Veire en Dorianne Aussems de aftrap mocht geven voor een nieuwe editie van "Marathonradio". Nwanu is sinds augustus 2020 al te horen in het avondprogramma "MNM late night". Ze is alleszins klaar voor de nieuwe uitdaging: "Ze hebben me zo goed als mogelijk klaargestoomd en ik heb ook al geoefend vorige week: een hele nacht wakkerblijven om te presenteren lukte me aardig."