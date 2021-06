Ex-mijnwerkers voeren actie omdat ze vinden dat ze onterechte belastingen moeten betalen

Een tweetal jaren geleden werd duidelijk dat de mijnwerkers die destijds in de ondergrond werkten te weinig pensioen kregen. Een van de regels die was afgesproken bij de mijnsluiting was niet toegepast. Daarop is in de Kamer de wet aangepast. Ze ontvangen nu elke maand een hoger pensioen, maar kregen ook een achterstal uitbetaald, weliswaar alleen voor de laatste tien jaar. Voor elke individuele ex-mijnwerker is die berekening apart gemaakt en de meesten hebben hun achterstal intussen ook gekregen. En daarop is bedrijfsvoorheffing - een belasting dus - ingehouden. Volgens de KS-Vriendenkring, die de dossiers opvolgt, gaat het gemiddeld om 7.500 euro.