Facebook schorst de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voor twee jaar

Iets meer dan een maand geleden had Trump al een aparte blogpagina opgestart, los van Twitter of Facebook. Dat bleek evenwel geen succes; het aantal volgers was slechts een fractie van diegene die hij eerder op de meer bekende netwerken had. Gisteren heeft de staf van Trump overigens die blog opgedoekt.

Echt verrassend is die lage belangstelling nu ook weer niet. Trump is niet langer president en dus is wat hij vertelt of schrijft nu veel minder relevant voor het publiek en voor de media dan toen hij in het Witte Huis zat. Dat betekent nog niet dat Trump geen invloed meer heeft; achter de schermen behoudt hij nog een grote greep op de Republikeinse partij.