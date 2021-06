Fietsbibliotheek "Op Wielekes" in Gent zamelt fietsen in voor kwetsbare kinderen

"Op Wielekes" is in 2014 al gestart met een eerste depot in Ledeberg. Stap voor stap is het concept opgepikt op diverse plekken in Vlaanderen. Ondertussen zijn er al 29 fietsbibliotheken in heel Vlaanderen, waarvan 6 in Gent. Op de website opwielekes.be vind je alle informatie en de verschillende donatiepunten in de buurt terug.