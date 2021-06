Fietsstraat in Boechout is de beste van de provincie: "Een fietsstraat is niet altijd een garantie op veel fietsers" 

Een voorbeeld voor alle andere fietsstraten. Zo mogen we de fietsstraat in de Victor Heylenlei wel noemen volgens Fietsberaad Vlaanderen. Maar er moet blijkbaar goed over nagedacht worden voor steden en gemeenten zo'n straat kunnen aanleggen. Zomaar eender waar een fietsstraat aanleggen, is niet zo'n goed idee. "Een fietsstraat aanleggen is niet altijd een garantie op veel fietsers. Het vraagt van steden en gemeenten wel wat aandacht om ze goed in te richten", zegt Wout Baert.