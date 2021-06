Wie volledig gevaccineerd is, kan vanaf 9 juni Frankrijk binnen zonder negatieve PCR-test

De versoepeling geldt voor alle Europeanen, behalve de Britten. Zij zullen nog steeds een negatieve test moeten voorleggen, ook al zijn ze volledig gevaccineerd. Hetzelfde geldt overigens voor reizigers uit de Verenigde Staten. Zij worden nog steeds als "oranje landen" beschouwd.



Voor landen die als "rood" zijn geclassificeerd (Zuid-Afrika, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turkije, Uruguay) blijven strenge regels gelden. Er is een dwingende reden vereist om naar Frankrijk te kunnen reizen en reizigers moeten een PCR- of antigeentest voorleggen, ongeacht of men gevaccineerd is of niet. Bij aankomst op Franse bodem wordt bovendien een quarantaine van 7 tot 10 dagen opgelegd.