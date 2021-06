Genk roept op om je op reservelijst te laten zetten, want die is bijna leeg: "We willen geen vaccins laten verloren gaan"

Het vaccinatiecentrum van Genk roept mensen op om zich te registreren op de QVAX-lijst. Dat is de reservelijst voor mensen die willen opgeroepen worden om eerder gevaccineerd te worden dan gepland, als er vaccins over zijn. "Aangezien het nu zo snel gaat, hebben we deze week alle mensen tussen de 40 en 50 jaar opgeroepen. Daarna roepen we iedereen op die jonger is dan 40", zegt Marieke Thijskens van eerstelijnszone Kemp en Duin. "Het zou super jammer zijn als we vaccins verloren laten gaan. Vanaf het moment dat je een flesje openmaakt voor één spuitje, moet je die zeven andere natuurlijk ook zetten."