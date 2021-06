Gent gaat mondmaskerplicht langzaam afbouwen: "We houden de mondmaskerplicht aan waar het nodig en zinvol is"  

Vanaf 9 juni begint Gent met versoepelingen rond de mondmaskerplicht in de stad. Als de cijfers positief blijven evolueren, kan er vanaf 1 juli nog verder afgebouwd worden. Ook het alcoholverbod op openbare plaatsen vanaf 22 uur wordt geschrapt. Maar "we blijven oproepen tot voorzichtigheid", vertelt Mathias De Clercq, burgemeester van Gent (Open VLD). "Zo krijgen we samen de cijfers verder naar beneden."