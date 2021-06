Roeiclub van Tim Brys in Gent bestaat 150 jaar: "Eeuw geleden waren onze roeiers populairder dan de Rode Duivels nu"

"En, ja, er is nog iets wat wij als Gentse roeiclub verwezenlijkt hebben", lacht Lafontaine. "Op een bepaald moment is het been van een roeier tijdens een wedstrijd doorspiesd geweest door de punt van een boot. De KRCG heeft dan een voorstel gedaan aan de internationale federatie om een soort rubberen bol op die top te steken. Dan is beslist dat dat verplicht werd."

Maar niet iedereen was daar blijkbaar van op de hoogte, want tijdens een van de volgende wedstrijden stond een roeier klaar, maar hij had geen bol aan z'n boot. "Die is dan in alle haasten een aardappel gaan halen in een restaurant vlakbij en heeft dat op die punt van z'n boot gestoken. Op die manier werd hij niet gediskwalificeerd."

