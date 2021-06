Gestolen schilderij na 25 jaar terug thuis in Abdij van Park

Op 16 december 1996 werden de paters norbertijnen van de Abdij van Park in Leuven slachtoffer van een kunstroof. Dieven gingen aan de haal met twee schilderijen van schilder Pieter Jozef Verhaghen, de laatste schilder uit de school van Rubens. 25 jaar later duikt één van de twee werken terug op in Parijs. Het schilderij is ondertussen weer thuis in de Abdij van Park.