Met het EK Voetbal is dit een goed moment om een nieuwe tv te kopen, maar maak eerst je huiswerk

De folders puilen ervan uit

Ben je op zoek naar een nieuw televisietoestel, dan weet je dezer dagen niet waar je eerst moet kijken. De folders van de elektroketens en de supermarkten staan er vol van.

Uitstekende timing dat ze net nú met die kortingen uitpakken. Al is dat volgens technologiejournalist Loutfi Belghmidi niet echt toeval. "Elk jaar in januari vindt in Las Vegas CES plaats, een grote technologiebeurs waar de nieuwe tv-modellen voorgesteld worden. Daardoor zakken de 'oudere' modellen in prijs maar die zijn wel nog altijd heel interessant. Ze zijn ook nog volop in stock. Daarom worden ze vanaf maart, april aangeboden met korting."

Die kortingen blijven nu nog doorlopen. Met wat geluk krijg je er nog een extra EK-actie bovenop. Traditioneel doen elektroketens tijdens grote voetbaltoernooien acties. Misschien vind je zelfs een nieuw model met een interessante korting.

Acties

Bij sommige winkels (Exellent, Selexion, Expert…) krijg je een korting in ruil voor je oude tv. Andere beloven dan weer waanzinnige EK-promo's.

Krëfel herhaalt dit jaar de actie van het voorbije WK: de keten betaalt je nieuwe toestel terug als de Rode Duivels 17 doelpunten maken op het EK. Dat zijn er 2 meer dan een paar jaar geleden op het WK, en dat vindt sportjournalist Carl Berteele van Sporza een beetje ambitieus.

"Finale spelen betekent op een groot toernooi 7 matchen spelen. Gemiddeld moeten de duivels dus 2,4 doelpunten schoren per wedstrijd. Maar als er machten zijn die op 0-0 of 1-1 eindigen, dan zullen ze naar het eind van het toernooi meer moeten scoren. Maar de tegenstanders worden steeds sterker en de inzet wordt groter waardoor er met minder risico gevoetbald wordt. Het doelpuntensaldo zal in de eerste drie matchen moeten aangroeien, maar dat wordt niet evident tegen onder andere Rusland.”

Weet ook dat Krëfel je televisietoestel niet cash terugbetaalt, maar in waardebonnen. Dat mag overigens perfect, ze kunnen zelf de voorwaarden van hun actie bepalen en ze delen die op voorhand duidelijk mee. Lees dus zeker de kleine lettertjes. En dat geldt ook voor de aanbiedingen bij andere ketens.

Pseudo-kortingen

Er zijn zeker zaakjes te doen, maar dan alleen voor wie echt een nieuwe tv nodig heeft. Let in elk geval altijd op met 'stuntprijzen'. Die zijn niet altijd het woord 'stunt' waardig. Soms ligt de prijs niet veel of zelfs helemaal niet lager dan de voorbije weken.

Heb je je droom-tv gezien? Koop dan niet te impulsief en laat je niet verblinden door een vette promo. Je doet er goed aan om eerst te vergelijken of hetzelfde tv-toestel ergens anders niet nog goedkoper is. En of de korting echt nieuw is.