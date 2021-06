Hoofddoekendiscussie veroorzaakt onenigheid in meerderheid: "geblaf" van de MR of is er meer aan de hand?

Waarom reageert Clarinval dan op Twitter? "De premier had het niet zo scherp moeten zeggen. Hij maakte daarmee het verzet in woorden van MR-minister Clarinval belachelijk", denkt Vansevenant. "Die moest dan wel reageren, want zijn voorzitter Bouchez werd daarmee ook belachelijk gemaakt. Het was Bouchez die dinsdag de kat de bel had aangebonden.

"Ik denk dat premier De Croo het verzet van MR-voorzitter Bouchez goed beu is" zegt Vansevenant. "Die zette coronamaatregelen als dwaze beslissingen in de markt, en nu was het de hoofddoekenkwestie oppoken. Dat vergroot de links-rechts tegenstelling binnen de regering."

"De premier weet dat Bouchez de regering niet durft te laten vallen nu we in de post-corona-crisis zitten. Het is maar wat geblaf van MR. De Franse socialist Jean-Pierre Chevènement zei ooit: "un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne". Clarinval durft geen ontslag nemen. Meer dan een bleke tweet is er niet te verwachten."

