"Inhaalronde" voor tweede vaccinaties aan het einde van de zomer: "Oplossing voor mensen met vakantieplannen"

De komende dagen wordt bekeken hoe die zogenoemde "inhaalronde" concreet georganiseerd zal worden. "Laat je vaccinatiecentrum altijd weten of je langskomt voor een prik of niet. We mogen hoe dan ook geen vaccins verloren laten gaan."

De extra vaccinatieronde wordt zeker beperkt in de tijd, tot een periode van een paar weken, uiteraard afhakelijk van de voorraden die er op een bepaald moment zijn. "Dat kan pas als de ronde met eerste dosissen voor de brede bevolking zeker is afgesloten. Vermits er ook begin augustus volop tweede dosissen worden toegediend, zullen inhaalvaccinaties eerder iets voor eind augustus en begin september zijn."

Zeker is wel dat wie een inhaalvaccin wil, zich daar wellicht zelf voor zal moeten inschrijven bij het vaccinatiecentrum in de regio. Het is op dit moment in België ook niet de bedoeling om vaccintypes te gaan mixen. Concreet: als jouw eerste vaccin er een van AstraZeneca was, dan wordt je tweede prik er geen van Pfizer, en omgekeerd.