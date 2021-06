Opnieuw zoektocht naar Jürgen Conings aan Nationaal Park Hoge Kempen 

De troepen staan momenteel verzameld in de buurt van Maasmechelen. Waarom weer rond deze plek gezocht wordt - opnieuw in de buurt van het Nationaal Park - is nog niet duidelijk. Maar zoals alle voorgaande keren lijkt het erop dat er geen concrete informatie is over het feit of Jürgen Conings zich op deze plek bevindt. Zeker is dat in het kader van het gerechtelijk onderzoek een nieuwe onderzoekspiste wordt afgegaan.