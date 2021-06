Koningin Mathilde steelt harten van de Kortrijkse studenten in Vives Hogeschool

Buiten aan het Vivesgebouw volgde er nog een mooie ontmoeting tussen de koningin en Fernande Debels (101), een bewoonster van WZC De Korenbloem in Kortrijk. “Ik ben een hevige fan van de koningin. Zo charmant, eenvoudig en diepzinnig”, vertelde Fernande na de ontmoeting. De Kortrijkse die een paar dagen geleden haar verjaardag vierde, toonde ook een foto aan de koningin. Haar zoon Peter Callens, stafhouder van de Orde van de Vlaamse Balies staat er op naast koning Filip. De foto werd vorig jaar getrokken in Brussel. “De koningin vroeg me of ze de foto mocht hebben, maar daar heb ik ‘neen’ op geantwoord want ik kijk er nog alle dagen naar”, zei de kranige eeuwelinge. De foto mocht ze houden, maar haar hart heeft koningin Mathilde duidelijk wel veroverd.