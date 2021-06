West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven worden gecontacteerd om seizoensarbeiders uit het buitenland te laten vaccineren 

Johan Pattyn is aardbeienboer in Ardooie en heeft een 8-tal seizoensarbeiders uit Polen in dienst. Die zijn nog niet gevaccineerd. Johan reageert opgelucht: "Dat is heel goed nieuws. Ik wil het absoluut niet meemaken dat er nu midden in het seizoen een uitbraak van corona zou zijn. Zeker met het warme weer is er veel werk in de aardbeiensector. Als er dan mensen zouden uitvallen, is dat rampzalig voor onze oogst".

Op de boerderij van Johan worden de coronamaatregelen strikt nageleefd. "Op het veld dragen we handschoenen en mondmaskers. Er mag ook maar 1 iemand naar de winkel om boodschappen te doen, zodat er zo weinig mogelijk contact is met de buitenwereld. Uiteindelijk zijn het meestal dezelfde arbeiders die bij mij komen werken. Wanneer ze naar hier komen, moeten ze eerst getest zijn in het land van herkomst. Daarna moeten ze hier nog eens op de eerste en zevende dag getest worden".

Op de effectieve uitnodiging moeten de seizoensarbeiders afhankelijk van hun leeftijdscategorie nog even wachten.