Lindsey De Grande uit Damme loopt op 1500 meter snelste tijd sinds 2011: "ik blijf dromen van die Olympische spelen"

Voor Lindsey blijft het trainen een dagelijkse uitdaging: "Nu ik weer wat sneller loop is het voor veel mensen moeilijk om te begrijpen dat ik ook leukemie heb. Maar voor mij blijft het een zeer wankele lijn tussen het trainen en de ziekte. De pijn is non-stop aanwezig en die vermoeidheid is er ook voortdurend. Maar het grote verschil is dat ik het ondertussen iets beter kan begrijpen. Daardoor weet ik wanneer ik wel of niet kan trainen".

"Mijn pijn blijft aanwezig of ik nu ga trainen of niet. De pijn wordt ook niet erger wanneer ik ga trainen. Dat is iets wat ik zelf moet verbijten. Het lopen is voor mij juist een goede afleiding van de pijn. Zo krijg ik het gevoel dat ik toch iets kan doen. Mijn sport geeft mij een houvast op de wereld”, vertelt De Grande bewogen.