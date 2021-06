Liveblog Onweer - Overstroming in Sint-Genesius-Rode, treinverkeer onderbroken tussen Halle en 's Gravenbrakel

Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd. Omdat het KMI deze namiddag onweersbuien verwacht, blijft het nummer tot minstens morgen actief. Als er brandweerhulp nodig is voor aanzienlijke schade en er niemand in gevaar is, bel dan 1722. Het nummer 112 is voorbehouden voor noodsituaties waarbij iemands leven mogelijk in gevaar is.