Loodwaarden in bloed bij kinderen rond Umicore in Hoboken verder gedaald: "Maar we zijn er nog niet"

"We zitten terug op koers richting het jaar 2019 toen we de beste waarden hadden gemeten in de geschiedenis", zegt Mie Branders aan Radio 2 Antwerpen. "Zijn we er al? Nee. Het mag van ons zeker nog verder zakken omdat we weten dat er geen echte veilige norm voor lood in bloed bij kinderen is. Maar wat we nu wel weten, is dat die hele hoge waarden die er werden gemeten in het voorjaar van 2020 echt een uitzonderlijke situatie was. Dat kwam door de combinatie van een erg droog voorjaar, harde wind en de langdurige tijd die kinderen verbleven in de wijk door de coronalockdown."