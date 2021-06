Ophef over animatiefilmpje waarin viroloog Marc Van Ranst wordt neergeschoten: "Dit is onaanvaardbaar"

Viroloog Marc Van Ranst tweette gisterenavond over een "wansmakelijk" filmpje van P-Magazine. In dezelfde tweet zegt Van Ranst dat dit "normalisering van haat en geweld" is. Daarbij krijgt hij steun van zijn collega's. Vaccinoloog Pierre Van Damme roept samen met andere corona-experten de politiek op om verantwoordelijkheid te nemen. "Dit is voor ons onaanvaardbaar. We zijn ons aan het beraden over welke (juridische) stappen we gaan ondernemen." Intussen is het filmpje in kwestie alweer offline gehaald, maar mogelijks krijgt P-Magazine een klacht in naam van de corona-experten.