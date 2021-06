Massale, mysterieuze sterfte onder haaien 19 miljoen jaar geleden

"Ik bestudeer microfossielen, meer bepaald vissentanden en haaienschubben, in diepzeesedimenten, en we besloten een overzicht van 85 miljoen jaar te maken van hoe veel vissen en haaien er voorkwamen, enkel om een idee te krijgen van hoe de normale variatie van die populaties er uitzag op lange termijn", zei ze.

"Wat we echter ontdekten was deze plotselinge terugval in de aantallen haaien zo'n 19 miljoen jaar geleden, en we wisten dat we dat voort moesten onderzoeken", aldus Sibert.

De terugval was enorm. Sibert zei dat meer dan 70 procent van de haaien wereldwijd uitstierven, en de dodentol was zelfs nog hoger bij haaien die in de open oceaan leefden en niet in de kustwateren. Die zijn zo goed als niet meer terug te vinden in de sedimenten uit de open oceanen uit deze tijd. Hun aantallen moeten met zo'n 90 procent afgenomen zijn en hun morfologische diversiteit met zo'n 70 procent.

Het percentage lag dubbel zo hoog als bij de uitsterving die de haaien meemaakten tijdens de Krijt-Paleogeen-massa-uitsterving 66 miljoen jaar geleden. Die roeide naast de niet-aviaire dinosaurussen driekwart van al de planten- en diersoorten op aarde uit.

Wat het mysterie nog groter maakt, is het feit dat er geen klimaatramp of verstoring van de ecosystemen bekend is die zou plaatsgevonden hebben rond de tijd waarin de haaienpopulaties zo sterk terugvielen. "Dit interval staat niet bekend voor grote veranderingen in de geschiedenis van de aarde", zei Sibert, "en toch heeft het de aard van wat het betekent om een roofdier te zijn dat in de oceaan leeft, compleet veranderd."

Elizabeth Sibert is een postdoctoraal onderzoeker aan het Department of Earth and Planetary Sciences en het Institute for Biospheric Studies van de Yale University en aan de Harvard University. Ze schreef de nieuwe studie samen met Leah Rubin, die toen een studente was aan het College of the Atlantic en die nu doctoreert aan de State University of New York.