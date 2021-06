Meer last van muggen? Warm weer zorgt voor piek: "De vrouwtjes gaan op zoek naar bloed"

Bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen krijgen ze de laatste dagen veel vragen over muggen. Als je gebeten bent in je slaapkamer of op een wandeling in het bos, ben je niet alleen. "Het is lang kou geweest in april en mei, maar nu het warmer wordt, gaan de vrouwtjes op zoek naar bloed om eitjes te kunnen leggen. De muggenlarven groeien ook sneller", legt entemoloog Isra Deblauwe van het Instituut voor Tropische Geneeskunde uit in "Start Je Dag", op Radio 2 Antwerpen.