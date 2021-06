Vlaams minister Crevits roept gemeenten op om zoveel mogelijk coronaveilige kermissen te organiseren

Normaal ligt de fooragenda vast en wordt die bepaald door feestdagen. Maar in deze uitzonderlijke tijden kunnen er last minute nog wel wat aanpassingen gebeuren. Foorkramer Ines De Meester heeft al met verschillende burgemeesters gebeld om te horen of zij hun kermisfeesten niet willen uitstellen: "Wij polsen bij de burgemeesters of zij bereid zijn om hun kermissen op een later moment te laten doorgaan, zoals in Wakken, een deelgemeente van Dentergem. Normaal is het daar kermis het weekend na Pinksteren, maar toen mochten wij niet gaan. Dus hebben we de burgemeester gecontacteerd en die was meteen enthousiast om te verschuiven naar juni."

"Hoe vlugger we nieuwe data kunnen vastleggen, hoe beter dit is om de kermis coronaveilig te laten verlopen. Dan heeft de plaatsmeester genoeg tijd om het te regelen dat we op voldoende afstand van elkaar kunnen staan. Want wij willen heel graag terug starten met de kermis, maar wij willen ook kunnen openblijven", zegt foorkramer Ines nog.