Muggenradar meldt veel muggen in de regio Leuven

Het warme, vochtige weer is natuurlijk ideaal voor de muggen. "In februari is het al even goed weer geweest, en toen was er een piek van muggenoverlast. Daarna heeft het gevroren en dan sterven de muggen. Maar nu het opnieuw warm is, zijn ze weer actief. En ook door de regen en de warmte gaan de larven zich snel ontwikkelen. Dus het zou goed kunnen dat we binnen een week of twee weken nog meer muggen gaan hebben", besluit Isra Deblauwe.