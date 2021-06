NMBS test kusttreinen met reservaties: "Mensen kunnen tot één uur op voorhand reserveren om zeker te zijn van hun plaats"

Kust-Express

Het gaat om rechtstreekse treinen naar de kust die worden toegevoegd aan het normale aanbod van de NMBS. De normale treinen stoppen dus wel nog bij elke tussenstop, de nieuwe kusttreinen niet. “Daardoor gaat het veel sneller”, aldus Bart Crols. Het gaat nu nog om een proefproject dat de NMBS tijdens het weekend van 5 en 6 juni uittest. Als het succesvol verloopt, zal de NMBS in de zomer ook kusttreinen gebruiken. De bedoeling is om ze elke dag te laten rijden. Zo kunnen families een plaatsje op de trein reserveren en zeker zijn van hun reis naar de kust. “Het wordt goed voorbereid”, zegt Crols.

De treinen vertrekken ’s ochtends in Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters en Luik-Guillemins en komen aan in De Panne, Blankenberge, Knokke en Oostende. Vanuit die stations vertrekken de treinen ‘s avonds weer naar huis.

Social distancing

Mensen kunnen tot een uur op voorhand reserveren om zeker te zijn van hun plaats in de trein. De controle gebeurt al op het perron. “Zo kunnen we letten op het maximumaantal mensen die de trein mogen nemen”, zegt Crols. Maar aan het raam zal je niet meer moeten zitten: “Alle zitplaatsen worden gebruikt, maar er is een mondmaskerplicht”. Volgens Crols is dat niet anders dan het veiligheidsprotocol op de normale treinen: “De maximale bezetting van de trein is gelijk aan het aantal zitplaatsen.”

Reserveren kan online, niet via de app

Je moet een plaatsje op de Kust-Express reserveren. Voorlopig kan dat alleen via de website van de NMBS en niet via de app.

Volgens de NMBS kan je zo'n rit ook perfect combineren met een vertrek vanuit een ander station. Stel dat je vanuit Aalst naar Gent spoort en dat je daar overstapt op een Kust-Express? "Dat kan perfect. Je kan je vertrek- en eindpunt ingeven en daarbij ook de mogelijkheid invoeren om een plekje te reserveren op de rechtstreekse treinen naar de kust."

Niet vanuit Limburg

Heel wat luisteraars van De Inspecteur vinden het jammer dat er geen Kust-Express is met een vertrek vanuit Limburg. Volgens de NMBS is dat niet echt nodig. "De overgrote drukte naar de kust ontstaat in die vier grote stations van waaruit we nu een vertrek organiseren. Mensen die vanuit Limburg vertrekken, hebben traditioneel nog een gegarandeerde zitplaats omdat ze al vroeg op de trein zitten."

De NMBS benadrukt ook dat je de hele zomer lang ook de reguliere treinen kan nemen naar zee. "Dat traditionele aanbod blijft gewaarborgd. Je kan ook naar zee zonder vooraf een plaats te reserveren." De NMBS vindt het belangrijk dat mensen de trein kunnen nemen zonder te reserveren. "Dat is de basis van ons treinaanbod in België. Je stapt op waar je wil, wanneer je wil. De Kust-Express is een extra dienst die erbij komt."