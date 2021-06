Nog strengere voorwaarden als je nachtwinkel of telecomzaak wil uitbaten in Tienen

"Het is al langer zo dat als je in Tienen een nachtwinkel of telecomwinkel wil openhouden, je een vestigingsvergunning moet aanvragen", zegt burgemeester van Tienen, Katrien Partyka (CD&V). "Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken of de winkel op een goeie locatie komt. En de uitbater moet ook een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Dat moraliteitsonderzoek zoals dat officieel heet, breiden we nu uit. Dat betekent dat de uitbater ook niet veroordeeld mag zijn voor heling, drugsfeiten of voor feiten die gelinkt zijn aan mensenhandel."