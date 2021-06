Ook seizoensarbeiders krijgen een vaccin, eerstelijnszone Noorderkempen: "Om ons allemaal veilig te stellen"

Verschillende eerstelijnszones brengen momenteel in kaart hoeveel seizoensarbeiders in hun regio actief zijn. Het is de bedoeling dat ook deze mensen hier gevaccineerd kunnen worden, want zij verblijven en werken een lange tijd in ons land. Eerstelijnszone Noorderkempen heeft alvast de tuin- en landbouwbedrijven in de regio aangeschreven. "We bekijken in hoeverre we de komende weken een voorraad kunnen aanleggen", zegt coördinator Cindy De Roeve.