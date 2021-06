Opvallend veel wolvenaanvallen in Limburg: "Waarschijnlijk door eenjarige welpen"

Dat is mogelijk het werk van eenjarige welpen volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "Die jonge dieren gaan driester te werk. Ze zijn minder ervaren en zijn minder efficiënt in het meteen doden van een dier", zegt Joachim Mergeay van het INBO. "Ze trekken ook al eens verder weg van het territorium en gaan een dag of twee alleen op stap. Ze geraken verder dan we gewend zijn, dus zo komen ze bijvoorbeeld in Zonhoven."