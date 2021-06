Meise neemt drastische maatregelen tegen overlast op gemeenteplein in Wolvertem "Dit kan niet meer"

In afwachting van de vaste camera's die de gemeente zal plaatsen op vier hotspots, staat er alvast één op het Gemeenteplein. Ook de pas aangenomen gemeenschapswacht moet een oogje in het zeil houden. Van den Brande doet verder ook een oproep naar de inwoners toe om meteen de politie te waarschuwen bij onregelmatigheden. Ze hoopt daarmee de rust in de gemeente op termijn te herstellen. Eerder deze week besloten de uitbaters van een café in het centrum om na het zoveelste geval van vandalisme de deuren definitief te sluiten.