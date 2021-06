Dit heeft het Overlegcomité beslist: Horeca langer open, reisregels vastgelegd en tien basisregels voor veilige zomer

Over buitenlandse reizen zijn ook beslissingen genomen. Belgen die terugkeren uit een rode zone in Europa en al zeker twee weken volledig gevaccineerd zijn, moeten geen coronatest ondergaan en moeten ook niet in quarantaine gaan als ze een Europees covid-certificaat hebben. Daarop moet zijn aangegeven dat de persoon al sinds twee weken volledig is gevaccineerd, of een herstelcertificaat of een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud heeft. "Het is een koud en moeilijk voorjaar geweest", zei De Croo. "We kijken allemaal uit naar de zomer en dat betekent voor veel mensen ook reizen."

Je bent volledig gevaccineerd twee weken na de tweede prik van een vaccin (en twee weken na de eerste en enige prik voor het vaccin van Johnson & Johnson). Wie nog niet volledig gevaccineerd is, zal wel een test moeten ondergaan, en dat vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Het Overlegcomité bouwt ook een "noodrem" om de verspreiding van eventuele besmettelijke varianten tegen te houden. Mensen die uit een eventuele hoogrisicozone met een gevaarlijke variant terugkomen, zullen altijd een quarantaine van tien dagen moeten respecteren als ze de voorbije twee weken in een hoogrisicozone zijn geweest. Dat geldt ook voor gevaccineerden. Niet-Belgen uit een hoogrisicozone zijn niet welkom in ons land.