Drie nieuwe parken en een speelbos in Mechelen: burger kiest hoe het eruit ziet

Gisteren vulden al 320 Mechelaars de online bevraging in over hoe de parken eruit moeten zien. Buurtbewoners kregen ook een stickervel zodat ze lachende en sippe gezichtjes kunnen geven aan de ideeën die ze leuk vinden. Stemmen kan nog tot 22 juni via de website van het project. De aanleg van het speelbos en van de drie verschillende parken zijn voorzien in 2022 en 2023.