Positief advies om Wortel-Kolonie te promoveren tot werelderfgoed: "Mogen al dromen van plekje naast Taj Mahal"

Als de erkenning door Unesco een feit is, dan wordt Wortel-Kolonie het eerste landschap in Vlaanderen met de status van werelderfgoed. Philippe De Backer: "Het landschap vertoont veel rechte lijnen, dubbele dreven, doorkijkjes, omdat men in de kolonies mensen weer op het rechte pad wilde brengen. Je kan er de tristesse van de landloperij in zien, want het landschap is gecreëerd op maat van de bewoners. Anderzijds is dit een groen gebied waar het heerlijke wandelen en fietsen is." Wortel-Kolonie is een van de tien officieel erkende stiltegebieden in Vlaanderen.