Prins Carnaval Yvan De Boitselier: "Keizer Kamiel verdient een standbeeld in Aalst"

De dood van Kamiel was geen verrassing zegt Prins Carnaval Yvan De Boitselier. "Kamiel was de laatste tijd niet meer zo best qua gezondheid, hij had dementie." Zijn laatste publieke optreden was in 2014. De Boitselier heeft hem goed gekend: "Zijn jongste dochter was mijn eerste serieuze lief, ik ben er enkele jaren kind aan huis geweest."