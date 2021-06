Verdachte ontkent dat hij vrouw met baby in buggy doodstak in Evere, raadkamer beslist dat hij in de cel blijft

Volgens de raadsman kampt de twintiger met gezondheidsproblemen. “Hij wordt begeleid door een ziekenhuis voor mentale problemen. Hij heeft ook verklaard dat hij op de avond van de feiten in het ziekenhuis was. Het is duidelijk dat er nog een heel aantal zaken moet worden geverifieerd in dit dossier, maar mijn cliënt ontkent de feiten te hebben gepleegd. Er is ook geen enkele link tussen hem en het slachtoffer.”