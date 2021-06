Kunnen we ook op reis buiten Europa? En wat met kinderen? Jouw vragen over reisregels beantwoord

Het Overlegcomité heeft vandaag een aantal knopen doorgehakt over reizen deze zomer. Zo zullen vakantiegangers die terugkeren uit een rode zone verplicht een test moeten ondergaan, tenzij ze al twee weken volledig gevaccineerd zijn. Dezelfde regels gelden voor buitenlandse toeristen die in ons land hun zomer willen doorbrengen. De afgelopen weken loopt onze mailbox over van vragen over die welverdiende zomervakantie. De antwoorden die we op dit moment kennen, zetten we hier op een rij.