Regen en onweer veroorzaken wateroverlast in Vlaams-Brabant

Ook het vaccinatiecentrum van Dilbeek is getroffen. "Het water liep onder de deuren van het vaccinatiecentrum naar binnen", vertelt de verantwoordelijke, Louis Massagé. "Het was een zware overstroming, het was best indrukwekkend. We hebben meteen de brandweer gebeld en de gemeentediensten hebben zandzakjes gebracht. Gelukkig hadden we maar één vaccinatielijn vandaag, we hebben dus kunnen verder doen met vaccineren. Er is ook op geen enkel moment gevaar geweest voor de vaccins of de koelkasten waarin de vaccins bewaard worden."

In Kampenhout is een golftornooi stilgelegd omdat het golfterrein helemaal is ondergelopen. En in Liedekerke sloeg de bliksem in op het dak van een huis.