Op reis naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, VK, Griekenland, Portugal of Spanje? Dit moet je weten voor je vertrekt

Ook in Spanje vermindert het aantal besmettingen en overlijdens, al stabiliseert de situatie een beetje. Er zijn ook grote verschillen per regio. Op de Balearen (met Mallorca en Ibiza), in de regio Valencia en in de enclave Ceuta in Noord-Afrika is corona het best bedwongen. In andere gebieden zoals Madrid is dat minder.

De meerderheid van de Spaanse regio's kleuren rood. De oranje regio's zijn: Asturië, Cantabrië, Galicië, Navarra, Catalonië, Valencia, Murcia, Extremadura en de Balearen.