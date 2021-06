Relschopper La Boum krijgt werkstraf en moet 13.000 euro schadevergoeding betalen aan de politie

De advocaat van de twintiger kan zich vinden in de beoordeling van de rechter. “Ik had natuurlijk liever de opschorting van straf gehad, maar een werkstraf is ook oké”, aldus meester Mehdi Abbes. “Ik vind het heel belangrijk dat de rechter niet is meegegaan in de totale schade-eis van de politie tegen mijn cliënt. Die wou hem voor allerlei andere schadegevallen, zowel fysieke als materiële, laten opdraaien terwijl hij daar niet bij betrokken was. De totale schadeclaim liep op deze manier op tot meer dan 30.000 euro. Maar de rechter is gebleven bij wat ze in de inleiding van haar vonnis heeft gezegd: mijn cliënt werd veroordeeld voor wat hij die dag gedaan heeft, niets minder, maar ook niets meer.”