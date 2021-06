Schip breekt in twee op Gentse Ringvaart, scheepvaartverkeer zeker tot zondag verstoord

Het binnenschip Renske dat bijna tachtig meter lang is, brak gisterennamiddag in twee. Het middenstuk belandde op de bodem van de vaart. Het schip was onderweg van de Gentse haven naar Oostende en was geladen met slib. Die lading is intussen overgeladen op een ander schip. Een kraanschip uit Vlissingen moet het gebroken schip uit het water halen.