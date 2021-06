Schotse hooglanders grazen langs Dilbeekse spoorwegbermen

Langs de spoorwegberm in Dilbeek, tussen de Ijsbergstraat en de Roomstraat, over een afstand van 800 meter , zullen binnenkort enkele Schotse Hooglanders grazen. "Schotse hooglanders zijn geen gewone koeien", zegt Tom Brichau van Natuur en Bos. "Dat zijn heel mooie dieren met lange haren en brede horens. Het bijzondere aan die dieren is dat die heel robuust en duurzaam zijn. Die zijn groot gebracht in Schotland, in een guur klimaat, dus die kunnen perfect tegen koude en ons klimaat. En die worden nu bij ons in de natuurgebieden ingezet om voor meer biodiversiteit en dynamiek te zorgen."