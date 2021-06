Straffen met uitstel, maar daders moeten wel miljoenen euro's schadevergoeding betalen voor "fipronilcrisis"

Een ander verhaal zijn de schadevergoedingen: de daders moeten miljoenen euro's betalen aan de getroffen pluimveebedrijven en aan het federaal voedselagentschap in ons land. De rechter somde een lange lijst bedrijven op, die elk honderdduizenden euro's krijgen. In totaal gaat het over zo'n 20 miljoen euro.

Vraag rest of ze dat ooit zullen kunnen betalen. "Mijn cliënt is alles verloren door deze zaak, al zijn bezittingen zijn in beslag genomen. Het lijkt me niet realistisch dat hij die schadevergoedingen ooit zal kunnen betalen", klinkt het bij de advocaat van de hoofdbeklaagde. Het lijkt er dus op dat de bedrijven strafrechtelijk wel relatief gespaard bleven, maar dat ze financieel wel helemaal gepluimd zijn. De bedrijven en de medewerkers kunnen wel nog altijd in beroep gaan.